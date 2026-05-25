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Norte e Sudeste começam semana com chuva forte, prevê Inmet

Em áreas do Pará, Amapá, Roraima e Amazonas, a chuva pode superar 200 milímetros acumulados em sete dias

O Liberal
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Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgada nesta segunda-feira (25) (Foto: KIM JINHONG / Pexels)

As regiões Sudeste e Norte do Brasil devem começar a semana com chuva forte, segundo previsão divulgada nesta segunda-feira (25) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O litoral do Nordeste também deve registrar precipitações, porém menos intensas.

Em áreas do Amapá, Roraima, Amazonas e Pará, a chuva pode superar 200 milímetros acumulados em sete dias. No restante da Região Norte, as precipitações devem ser menos intensas e mais esparsas, como no Acre e na parte mais ao sul do Amazonas e do Pará. Na metade sul de Rondônia e no Tocantins, o tempo permanece firme ao longo da semana.

No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais podem registrar chuvas fortes no início da semana, situação que deve melhorar a partir de quarta-feira (27). Os temporais devem, então, avançar para o Espírito Santo, Zona da Mata de Minas Gerais e Vale do Rio Doce.

Na Região Sul, a chuva deve atingir todos os estados nos primeiros dias da semana. Em seguida, um bloqueio atmosférico deixa o tempo firme, e novas instabilidades devem atingir apenas o oeste do Rio Grande do Sul no sábado (30).

Os estados do Nordeste devem registrar chuva na faixa litorânea, o que deve ser persistente na costa da Bahia. Acumulados mais intensos são previstos para o Maranhão, e a chuva no litoral também deve ocorrer no Piauí e no Ceará. No interior, o agreste e o sertão devem manter estiagem.

No Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal devem ter tempo firme nesta semana. Já o estado de Mato Grosso do Sul deve ser afetado pela passagem das chuvas previstas para o Sul e o Sudeste, o que também pode ser sentido no sul de Goiás.

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