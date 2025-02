Nora é presa após atacar sogra de 73 anos a pedradas; entenda o caso

Uma idosa de 73 anos foi brutalmente agredida na cabeça com uma pedra na manhã da última segunda-feira (17/02). O crime veio à tona quando o hospital onde a vítima estava internada acionou a Brigada Militar, informando a entrada da paciente com ferimentos graves.

A principal suspeita da agressão é a nora da idosa, uma mulher de 29 anos, que teria confessado o ataque após um desentendimento familiar. A suspeita foi localizada pelos policiais e admitiu a autoria do crime. O caso ocorreu em Dois Lajeados, no Vale do Taquari.

Após ser presa em flagrante, a mulher passou por exame de corpo de delito e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Guaporé, onde foi autuada por tentativa de homicídio. Em seguida, foi conduzida ao sistema prisional.

A vítima segue internada no Hospital São Roque e deve passar por cirurgia devido à gravidade das lesões. O caso está sendo investigado pelas autoridades.