Pará registra 3,1 mil casos de violência contra o idoso apenas em 2023

O Pará registrou 3.156 casos de violência contra o idoso durante todo o ano de 2023, como apontam dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Somente em janeiro de 2024, foram registrados 324 ocorrências desse mesmo tipo no Estado, contra 715 registros do mesmo delito em 2023, representando redução de 55% em comparação com o mesmo período do ano passado, também segundo a Segup.

O Pará conta com a Delegacia especializada para o atendimento à pessoa idosa, conforme detalhou a Segup. A unidade dispõe de equipe de assistência social que oferece todo suporte necessário às vítimas. A população também conta com a ampliação da delegacia virtual que facilita o acesso para o registro das ocorrências. A população pode também acessar o canal do 190 para chamadas de urgências e o canal do Disque-Denúncia, pelo atendimento convencional, 181 ou pelo WhatsApp da Iara 91 98115-9181.

Casos recentes

Nesta semana, Márcio Gonçalves Lima, também conhecido como Cavalo, foi preso, na última segunda-feira (19), sob a suspeita de matar e estuprar uma idosa de 89 anos, no Marajó. A vítima foi identificada como Maria Amélia Leal Lucena. Segundo a Polícia Militar, Márcio confessou o crime. Segundo as investigações, Márcio era ajudado pela vítima e, meses atrás, teria ficado acolhido na residência da idosa.

Já em janeiro deste ano, outro caso envolvendo uma pessoa idosa chamou a atenção. Desta vez, na Grande Belém. Manoel Belém Campos, 58 anos, foi morto com uma facada no peito, no dia 24 de janeiro, dentro da casa onde morava, no conjunto Jaderlândia, em Ananindeua. O principal suspeito pelo assassinato, à época, foi o ex-enteado da vítima, que confessou o crime aos policiais militares. O suspeito relatou que ele e a vítima tinham um desentendimento antigo, desde o período em que Manoel vivia com a mãe do suspeito.