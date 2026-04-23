VÍDEO: Noiva viraliza ao chegar em casamento dentro de escavadeira conduzida pelo companheiro

Enquanto muitos casais planejam preparativos luxuosos para os seus casamentos, os noivos Fernanda Dalila Pereira e Claudir Kunz resolveram fazer algo diferente e simples: a entrada da noiva dentro da concha de uma escavadeira, na cidade de Antônio Carlos, em Santa Catarina. Esse momento marcante da cerimônia chamou a atenção das pessoas e viralizou na última quarta-feira (22), após o vídeo ser publicado na internet.

Ao ser questionada se em algum momento teve medo de ser conduzida pelo noivo na concha do veículo, Fernanda negou. "Não tive medo. Ele preparou tudo com muito cuidado e segurança. Inclusive, soldou dois ferros para eu segurar na concha da máquina se eu ficasse com medo, mas eu quase nem usei. Ele foi antes, estudou o lugar e ensaiou com a máquina", revelou em entrevista ao portal G1.

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Qual o significado da escavadeira no casamento?

A celebração, que ocorreu no dia 18 de abril, foi bem pensada e planejada pelos próprios donos da festa, Fernanda e Claudir. A escolha veio porque o noivo possui uma empresa de terraplanagem na região e o ato de pilotar escavadeiras faz parte do seu trabalho há anos. Com a história de vida do agora marido, Fernanda contou que decidiu se inspirar nessa ideia inovadora e entrar dentro da escavadeira para homenagear seu amado, Claudir Kunz.

Embora a prática parecesse perigosa, o momento contou com técnicas de segurança de profissionais que averiguaram o local para que não acontecesse nenhum acidente. Foi necessário chamar um brigadista, que confirmou que o plano dos noivos estava adequado para a realização, o que incluiu: o tempo para entrar, a forma de circulação e o espaço escolhido, que não tinha fiação elétrica por perto.

"Foi um sonho lindo, incrível, cheio de planejamento, feito com muita responsabilidade e amor! Desde o primeiro dia de nossa reunião, a Fernanda foi muito assertiva e determinada a entrar assim! Embarcamos no sonho e todos juntos fizemos", finalizou Fernanda Dalila Pereira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)