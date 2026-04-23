Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Noiva viraliza ao chegar em casamento dentro de escavadeira conduzida pelo companheiro

Ao longo da cerimônia, os convidados ficaram surpresos com a coragem da noiva no evento

Victoria Rodrigues
fonte

O casal já estava planejando a entrada do casamento com a escavadeira há algum tempo. (Foto: Arquivo pessoal)

Enquanto muitos casais planejam preparativos luxuosos para os seus casamentos, os noivos Fernanda Dalila Pereira e Claudir Kunz resolveram fazer algo diferente e simples: a entrada da noiva dentro da concha de uma escavadeira, na cidade de Antônio Carlos, em Santa Catarina. Esse momento marcante da cerimônia chamou a atenção das pessoas e viralizou na última quarta-feira (22), após o vídeo ser publicado na internet.

Ao ser questionada se em algum momento teve medo de ser conduzida pelo noivo na concha do veículo, Fernanda negou. "Não tive medo. Ele preparou tudo com muito cuidado e segurança. Inclusive, soldou dois ferros para eu segurar na concha da máquina se eu ficasse com medo, mas eu quase nem usei. Ele foi antes, estudou o lugar e ensaiou com a máquina", revelou em entrevista ao portal G1.

VEJA MAIS

image Cunhada invade casamento e suja vestido da noiva com tinta preta; saiba o motivo
A mulher foi identificada como a cunhada da noiva, que não havia sido convidada para a cerimônia

image VÍDEO: Noiva viraliza ao trocar Palmeiras pelo Flamengo no altar após promessa surpreendente
O episódio repercutiu e dividiu opiniões entre torcedores sobre a fidelidade ao time do coração

image Vocalista do Metallica surpreende a namorada com pedido de casamento em mergulho com tubarões
Nas redes sociais, o músico publicou uma foto ao lado da noiva

Qual o significado da escavadeira no casamento?

A celebração, que ocorreu no dia 18 de abril, foi bem pensada e planejada pelos próprios donos da festa, Fernanda e Claudir. A escolha veio porque o noivo possui uma empresa de terraplanagem na região e o ato de pilotar escavadeiras faz parte do seu trabalho há anos. Com a história de vida do agora marido, Fernanda contou que decidiu se inspirar nessa ideia inovadora e entrar dentro da escavadeira para homenagear seu amado, Claudir Kunz.

Embora a prática parecesse perigosa, o momento contou com técnicas de segurança de profissionais que averiguaram o local para que não acontecesse nenhum acidente. Foi necessário chamar um brigadista, que confirmou que o plano dos noivos estava adequado para a realização, o que incluiu: o tempo para entrar, a forma de circulação e o espaço escolhido, que não tinha fiação elétrica por perto.

"Foi um sonho lindo, incrível, cheio de planejamento, feito com muita responsabilidade e amor! Desde o primeiro dia de nossa reunião, a Fernanda foi muito assertiva e determinada a entrar assim! Embarcamos no sonho e todos juntos fizemos", finalizou Fernanda Dalila Pereira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

noiva

escavadeira

casamento

condução

companheiro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Esporte

Supercomputador aponta Brasil como 6º favorito na Copa do Mundo com só 6% de chance de título

No topo do ranking está a Espanha, com 15,81% de chances de título, abrindo vantagem relevante sobre os concorrentes diretos. Logo atrás aparece a França, com 12,95%, seguida pela Inglaterra, que fecha o top-3 com 11,06%

23.04.26 13h36

Onda de calor no feriado deixa temperaturas até 5°C acima da média

21.04.26 7h52

HERÓI NACIONAL

Dia de Tiradentes: entenda por que 21 de abril é feriado nacional

Após a morte, Tiradentes foi considerado herói nacional e defensor da República

20.04.26 18h59

Exame descarta lesão grave no joelho e flamenguista Lucas Paquetá continua sonhando com a Copa

20.04.26 9h36

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Quem era o homem suspeito de matar modelo no Rio de Janeiro?

Suspeito apresentava mais 20 anotações criminais e foi encontrado morto em cela

23.04.26 13h05

investigação

Feminicídio de miss no Rio e morte de suspeito em cela: o que se sabe sobre o caso

Principal suspeito na morte de modelo foi preso em flagrante e encontrado morto dentro da cela

23.04.26 11h17

PRISÂO PREVENTIVA

Após habeas corpus, MC Ryan, Poze e dono da Choquei voltam a ter prisão decretada pela PF

A decisão deu-se poucas horas após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus aos suspeitos do crime de lavagem de dinheiro

23.04.26 16h01

Brasil

Modelo morre após cair de prédio no RJ; namorado é preso e encontrado sem vida dentro da cela

Ana Luiza Mateus, de 30 anos, morava no RJ há um ano e sonhava em alavancar a carreira como modelo

22.04.26 19h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda