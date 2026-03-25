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VÍDEO: Noiva viraliza ao trocar Palmeiras pelo Flamengo no altar após promessa surpreendente

O episódio repercutiu e dividiu opiniões entre torcedores sobre a fidelidade ao time do coração

Gabrielle Borges
fonte

A cerimônia também se destacou pelo clima informal. (Reprodução)

Durante uma cerimônia de casamento realizada na Praia do Rosa, em Santa Catarina, a noiva chamou a atenção ao incluir uma promessa pouco convencional em seus votos, e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Apaixonada por futebol, a noiva, Milene Pizatto, anunciou diante de todos os convidados que deixaria o Palmeiras para torcer oficialmente pelo Flamengo, clube do noivo, Pedro Henrique Santos.

O momento descontraído e bem-humorado divertiu os presentes e acabou ganhando repercussão na mídia esportiva. Milene não apenas confirmou a troca de time, como também pediu desculpas ao pai, torcedor do Palmeiras, e fez uma brincadeira cobrando a diretoria do Flamengo pelo retorno de Filipe Luís ao comando técnico.

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“Pai, te peço desculpas, mas eu prometi. Então vou ter que trocar o Palmeiras pelo Flamengo (risos). Diretoria, trazer o Filipe Luís de volta, obrigado”, disse a noiva durante os votos, arrancando risadas de todos.

A cerimônia também se destacou pelo clima informal. Autorizado pela noiva, o noivo entrou de chinelo, complementando o tom descontraído do evento.

Nas redes sociais, a noiva comentou a repercussão do momento“Nenhum pai ficou ferido na produção desses votos! Gente, meu marido é muito mais apaixonado por futebol do que meu pai!”, escreveu.

O episódio repercutiu e dividiu opiniões entre torcedores sobre a fidelidade ao time do coração. "Só troca de time quem nunca gostou de futebol e quer fazer graça", disse um internauta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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