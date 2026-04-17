Cunhada invade casamento e suja vestido da noiva com tinta preta; saiba o motivo

O que você faria se alguém estragasse o dia mais importante de sua vida? Isso aconteceu com uma noiva identificada como Gemma Monk, de 35 anos, que quase teve o seu casamento interrompido por sua cunhada, que não havia sido convidada para a cerimônia. Na ocasião, Antonia Eastwood, de 49 anos, invadiu o espaço, agrediu a noiva e jogou um balde de tinta preta em seu vestido branco, que havia sido pensado há meses para o momento.

Segundo o relato dos convidados presentes na cerimônia, o casamento estava fluindo normalmente até que a cunhada da noiva, que estava visivelmente alterada, entrou no local. Em seguida, ela foi em direção à noiva, iniciou uma discussão e agrediu fisicamente Gemma, além de ter lançado também uma tinta escura sobre o vestido claro, o que fez manchar completamente a peça do casamento.

Com a gravidade da situação, as pessoas precisaram intervir para conter a agressora, enquanto a noiva, que estava abalada com o episódio repentino, recebeu ajuda de amigos e familiares. O episódio aconteceu depois que Gemma havia passado por alguns problemas de saúde, mas, aparentemente, a cunhada resolveu não ligar para os riscos e decidiu tentar acabar com o casamento da mesma forma.

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Por que a mulher foi proibida de ir ao casamento?

Em entrevista ao New York Post, a noiva, Gemma Monk, explicou que decidiu não convidar a cunhada porque ela mesma a havia acusado de tentar lhe dar uma rasteira em seu próprio casamento, que havia acontecido um ano antes. A agressora, Antonia Eastwood, é casada com Ashley, irmão mais velho de Gemma. Não há informações se ele estava no local da realização da cerimônia da irmã.

Como a noiva se casou?

Embora a cunhada tenha destruído inteiramente o vestido da cerimônia, a noiva não desistiu de se unir ao amor de sua vida e conseguiu se arrumar, pegar um segundo vestido de noiva e se casar duas horas depois do ocorrido. De acordo com Gemma, nada iria impedir o que já estava sendo sonhado há muito tempo. “Esperávamos por esse dia há tanto tempo. Nada ia me impedir”, revelou a noiva ao New York Post.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)