Mulher viraliza na web após andar com vestido de noiva à noite em frente ao cemitério

Algumas pessoas ficaram intrigadas e pensaram se tratar de uma "assombração"

Victoria Rodrigues
fonte

As imagens foram gravadas por uma mulher que passava pelo local. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma cena, que parecia mais um filme de terror, chamou a atenção dos internautas após circular pela web o vídeo de uma mulher vestida de noiva andando em frente ao Cemitério Jardim das Oliveiras, que fica localizado em Uruaçu, na região norte de Goiás (GO). As imagens foram gravadas por uma moradora que estava passando pelo local no momento junto com o namorado.

Em entrevista ao portal G1, a mulher disse que estava a caminho de casa com o seu companheiro, nesta quarta-feira (22), e acabou avistando uma mulher de branco no outro lado da pista. Em seguida, ela contou que achou a cena muito estranha e resolveu filmar para enviar o vídeo a uma página de notícias da cidade.

Verdade ou assombração?

Nas imagens, a mulher aparece vestida de noiva, descalça e andando devagar em frente ao cemitério enquanto os cabelos escuros lhe cobriam o rosto. “A gente achou estranho, ele encostou no acostamento e filmou de longe. Foi tudo bem rápido”, relatou a mulher que gravou o vídeo em entrevista ao portal G1.

Após publicarem a filmagem da noiva no portal local, o vídeo viralizou rapidamente nas mídias sociais e as pessoas também ficaram intrigadas pensando que se tratava de uma “assombração”. Ainda segundo a moradora, como estava escuro, não deu para reconhecer a identidade da moça que estava com o vestido branco.

Nas mídias sociais, diversas pessoas comentaram sobre a cena assustadora. “Se tivesse entrado no portão, eu acreditava que era um espírito. Mas se eu visse isso na hora, saía correndo sem olhar pra trás!”, revelou um. “Ia lá falar com ela, a gente tem que ter medo de quem tá vivo”, disse outra pessoa. “Será que foi procurar o noivo dentro do cemitério? Porque na cidade tá difícil”, brincou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

assombração

noiva

mulher

cemitério

lenda urbana
