Halloween aquece o mercado de maquiagem em Belém e cria oportunidades para profissionais

Com a chegada do Halloween, a procura por maquiagens artísticas em Belém cresce de forma significativa, movimentando profissionais que trabalham com estética, beleza e penteados. Outubro se torna um mês estratégico, pois combina criatividade, planejamento e gestão de clientes, exigindo atenção tanto à qualidade do serviço quanto à logística de agendamento. Para Ariany Coelho, maquiadora profissional, o aumento de procura normalmente começa no final de setembro e início de outubro, quando clientes se organizam para festas e eventos temáticos. Fora da alta temporada, as agendas para maquiagens artísticas de terror costumam ser mais tranquilas, mas a expectativa de outubro exige preparo antecipado e dedicação extra.

Apesar de outubro ser um período movimentado, nem sempre o fluxo de clientes supera o ano anterior. "Por enquanto, o movimento está menor; ano passado, eu não estava em Belém. Porém, em 2023, a procura por maquiagens de Halloween foi maior", explica Ariany. O público continua interessado em produções variadas, que vão de maquiagens artísticas mais elaboradas a propostas glamourosas com leves toques de terror, equilibrando estética e estilo. Para Ariany, a preferência das clientes tende a ser por um visual sexy, com elementos de horror discretos, em vez de assustadores completos, o que exige criatividade e atenção aos detalhes.

Maquiagem artística por Dannai Tawana (@tawana202030) (Foto: arquivo pessoal)

Para Dannai Tawana, o Halloween representa um período intenso e de alta demanda, respondendo por cerca de 80% do faturamento mensal em maquiagem. "A demanda costuma ser mais alta durante o Halloween, precisamente pela procura por maquiagens artísticas mais elaboradas", diz. Os pedidos incluem desde caveiras mexicanas e zumbis até personagens icônicos de filmes de terror e clássicos da cultura pop, como Michael Jackson em Thriller. A profissional reforça que, apesar da intensidade, muitos pedidos se concentram na última semana de outubro, quando as festas se multiplicam pela cidade, obrigando profissionais a equilibrar rapidez, qualidade e criatividade em cada atendimento.

Maquiagem por Ludmila Zulai (@ludmilazulaimakeup) (Foto: arquivo pessoal)

Nem todas as maquiadoras concentram esforços exclusivamente no Halloween. Ludmila Azulai, formada em estética e cosméticos, atua principalmente com maquiagem social, mas também atende a procura temática quando necessário. Ela comenta que tem "algumas procuras nesse período, mas por não ser meu foco a maquiagem artística, a demanda não é tão grande". Ludmila observa que datas comemorativas, como formaturas, casamentos e festas de fim de ano, representam oportunidades importantes para ampliar a base de clientes e fidelizar quem procura serviços mais elaborados, garantindo receita constante ao longo do ano e reforçando a reputação do profissional.

Durante o Halloween, as inspirações para as maquiagens variam, mas há tendências claras. Ariany aponta que filmes de terror e clássicos são as principais referências, enquanto Ludmila percebe grande interesse em temas com pegada animal, como onça, tigre e lobo, e Dannai mantém a tradição de caveiras, zumbis e personagens de filmes de terror. O público de Belém, segundo as três profissionais, tem buscado produções cada vez mais elaboradas, com detalhes que elevam a experiência artística e criam diferenciação em eventos e festas temáticas. Esse comportamento também incentiva a criatividade das profissionais, que adaptam técnicas e produtos para surpreender clientes e atender a demanda crescente por originalidade.

Precificação e especialização

O aumento da procura reflete diretamente na gestão de materiais e na precificação dos serviços. Ariany explica que "as maquiagens artísticas demandam mais tempo e algumas necessitam de produtos específicos, ficando em torno de 200 a 250 reais". Dannai acrescenta que o valor pode variar de 200% a 500%, dependendo da complexidade da produção, enquanto o custo dos materiais específicos, como pigmentos, pastas para texturas e adesivos especiais, sobe cerca de 10% nessa época. Ludmila, por sua vez, opta por combos que integram maquiagem e cabelo, oferecendo produções glamorosas com leves traços de terror, aproveitando a oportunidade de atrair clientes para o portfólio social e explorar um nicho de mercado mais sofisticado.

A atualização profissional é uma estratégia comum entre as maquiadoras para garantir qualidade, inovação e diferenciação no mercado. Ariany revela que procura sempre se atualizar com cursos que aprimorem as técnicas, enquanto Ludmila combina cursos regulares com adaptação prática para maquiagem temática, além de testar materiais e técnicas novas. Dannai mistura cursos, testes de materiais caseiros e estoque antecipado de produtos de alta demanda para manter consistência nos serviços e oferecer resultados surpreendentes aos clientes. Para todas, o Halloween é uma oportunidade de aprimoramento e aprendizado, já que exige atenção a detalhes, criatividade e capacidade de atender diferentes estilos e exigências em pouco tempo.

O impacto do Halloween no restante do calendário varia entre as profissionais. Ariany nota que alguns clientes fidelizam, contratando maquiagem social posteriormente. Ludmila confirma esse efeito, observando que clientes acabam conhecendo outras facetas de seu trabalho. Dannai, por outro lado, relata que muitos pedidos de outubro não se repetem, já que alguns clientes não procuram serviços de maquiagem profissional regularmente fora dessa época. Ainda assim, para todas, o Halloween representa uma excelente oportunidade de ampliar visibilidade, consolidar presença no mercado local, testar novas técnicas e criar experiências únicas para clientes, consolidando a importância do planejamento, da inovação e da criatividade na rotina de profissionais de beleza em Belém.