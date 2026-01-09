Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Noiva que estava internada realiza casamento no hospital com a ajuda de enfermeiros: ‘Foi lindo'

A paciente Rosemeire Rosa contraiu um caso de infecção antes de se casar com Heitor Henrique

Victoria Rodrigues
fonte

Os enfermeiros organizaram a maquiagem da noiva, a decoração, a música, a fotografia, as flores e outros detalhes do casamento. (Foto: Reprodução/ Greco Estúdio)

Prestes a realizar um sonho de vida, a noiva Rosemeire Rosa contraiu um quadro inflamatório e teve que ser internada na Santa Casa de Lins às vésperas de seu casamento com Heitor Henrique, em São Paulo. Apesar de seu estado de saúde, a noiva estava muito animada para o casamento, mas não poderia sair do local, por isso conseguiu que ele fosse realizado no hospital com a ajuda de enfermeiros.

"Fiquei doente e internada, e isso me abalou muito. Aluguei o vestido, o meu marido alugou o terno também, mas eu não tinha nem vestido para casar mais. As enfermeiras, a assistência social e a Rúbia que me ajudaram a realizar esse sonho de casamento", explicou Rosemeire Rosa, de 53 anos, em entrevista ao portal G1.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Noiva tem reação inusitada ao descobrir after do casamento com a carreta furacão
Surpresa aconteceu em uma casa de recepção e divertiu convidados e internautas

image Após 'casamento' com mulher na prisão, Noelle Araújo oficializa união em igreja de Belém
Após ter prisão domiciliar revogada nesta semana, a influenciadora responde em liberdade e oficializa união com o advogado Afonso Silva

image Recém-casada é arrastada por correnteza e morre afogada durante ensaio fotográfico de casamento
Mulher morreu em um ensaio fotográfico conhecido como “Trash the Dress”, dias após se casar com o namorado de infância

Como o casamento foi planejado?

Segundo a psicóloga hospitalar Rubia da Silva, a ideia de fazer o casamento no hospital surgiu após a paciente ter feito um desabafo durante as sessões de psicologia. Foi então que a psicóloga e a equipe do 5º andar da Santa Casa de Lins resolveram transformar o momento de tristeza em uma linda cerimônia de casamento para os noivos, que foi realizada no dia 20 de dezembro de 2025.

Com o tempo, os enfermeiros foram pensando em todos os detalhes: maquiagem, decoração, música, fotografia, flores, os convites especiais para madrinhas e padrinhos, etc. "Foi lindo as enfermeiras me maquiando, arrumando o meu cabelo, deu vontade de chorar na hora de alegria, de ver a emoção delas comigo. Nossa, eu nunca vou esquecer, foi lindo mesmo", relatou a noiva Rosemeire Rosa.

"Todos ficaram muito animados e contentes por participarem de algo tão significativo na vida de alguém. Em um processo de internação, o paciente e a família ficam muito vulneráveis e, às vezes, sentem que ninguém está olhando por eles. Possibilitar o casamento foi resgatar um sonho de vida e mostrar que o hospital também fala de vida”, finalizou Rubia, que faz parte da equipe do hospital.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

noivos

cerimônia de casamento

hospital

enfermeiros

decoração
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

PLATAFORMA

BNDES aprovou R$ 352,6 milhões no programa Mais Inovação no Pará

Banco lança plataforma de acompanhamento do programa Mais Inovação Painel permite acompanhar avanços do programa desde janeiro de 2023

10.01.26 9h47

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

fatalidade

Homem morre após cair de escada em shopping

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins)

09.01.26 21h02

BRASIL

Anvisa recolhe lote de molho de tomate com pedaços de vidro; saiba qual é

A medida foi adotada após um alerta emitido pelo sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou risco grave

08.01.26 9h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda