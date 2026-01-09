Noiva que estava internada realiza casamento no hospital com a ajuda de enfermeiros: ‘Foi lindo'

Prestes a realizar um sonho de vida, a noiva Rosemeire Rosa contraiu um quadro inflamatório e teve que ser internada na Santa Casa de Lins às vésperas de seu casamento com Heitor Henrique, em São Paulo. Apesar de seu estado de saúde, a noiva estava muito animada para o casamento, mas não poderia sair do local, por isso conseguiu que ele fosse realizado no hospital com a ajuda de enfermeiros.

"Fiquei doente e internada, e isso me abalou muito. Aluguei o vestido, o meu marido alugou o terno também, mas eu não tinha nem vestido para casar mais. As enfermeiras, a assistência social e a Rúbia que me ajudaram a realizar esse sonho de casamento", explicou Rosemeire Rosa, de 53 anos, em entrevista ao portal G1.

Como o casamento foi planejado?

Segundo a psicóloga hospitalar Rubia da Silva, a ideia de fazer o casamento no hospital surgiu após a paciente ter feito um desabafo durante as sessões de psicologia. Foi então que a psicóloga e a equipe do 5º andar da Santa Casa de Lins resolveram transformar o momento de tristeza em uma linda cerimônia de casamento para os noivos, que foi realizada no dia 20 de dezembro de 2025.

Com o tempo, os enfermeiros foram pensando em todos os detalhes: maquiagem, decoração, música, fotografia, flores, os convites especiais para madrinhas e padrinhos, etc. "Foi lindo as enfermeiras me maquiando, arrumando o meu cabelo, deu vontade de chorar na hora de alegria, de ver a emoção delas comigo. Nossa, eu nunca vou esquecer, foi lindo mesmo", relatou a noiva Rosemeire Rosa.

"Todos ficaram muito animados e contentes por participarem de algo tão significativo na vida de alguém. Em um processo de internação, o paciente e a família ficam muito vulneráveis e, às vezes, sentem que ninguém está olhando por eles. Possibilitar o casamento foi resgatar um sonho de vida e mostrar que o hospital também fala de vida”, finalizou Rubia, que faz parte da equipe do hospital.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)