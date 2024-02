No Rio de Janeiro, ônibus é incendiado durante troca de tiros entre grupos rivais

Grupos criminosos rivais entraram em confronto na madrugada desta sexta-feira (16), em Costa Barros, na zona rural do Rio de Janeiro.Além de uma intensa troca de tiros, um ônibus foi incendiado.

As informações iniciais apontam que traficantes do Complexo do Chapadão, dominado pelo Comando Vermelho (CV), tentou invadir o Complexo da Pedreira, sob comando do Terceiro Comando Puro (TCP).

Um dos embates foi na avenida Pastor Martin Luther King Jr, próximo da estação Rubens Paiva do metrô. Imagens registradas por moradores mostram a ovimentação de criminosos nas comunidades Terra Nostra e Morro da Largatoxa. Não há informações sobre feridos.

