'Não sou assassino', diz réu antes do julgamento sobre incêndio

Um dos réus do julgamento sobre a tragédia na Boate Kiss, nesta quarta-feira (1), passou mal. Luciano Bonilha Leão, 44 anos, que é produtor musical, quando chegou ao local do julgamento disse "não sou assassino". As informações foram divulgadas pelo G1 RS e Agência Estado

Mas, segundo a denúncia do Ministério Público (MP), foi Luciano o responsável pela compra e ativação do fogo de artifício que deu início ao incêndio.

O julgamento do caso Boate Kiss teve início na manhã desta quarta-feira, 1º, em Porto Alegre, onde quatro réus respondem pela morte de 242 pessoas no incêndio que deixou outros 636 feridos em Santa Maria, em janeiro de 2013. Os trabalhos tiveram início com a escolha dos sete jurados que ao final do julgamento deverão proferir o veredicto sobre o caso.