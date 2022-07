Namorado da mãe estupra menina de 14 anos ameaçando expor vídeo de sexo

Um homem foi preso após ser denunciado por estupro de uma menina de 14 anos, filha da namorada dele. Ele foi detido na manhã desta quarta-feira (13), na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu em maio. As informações são do Extra.

Segundo a denúncia, o casal estava sem se ver desde abril, conversando apenas por mensagem, mas ele tinha a chave da casa da namorada. Ele se aproveitou que a mãe da vítima estava no trabalho e havia deixado a filha só na casa.

Chantagem

A mãe contou na delegacia que o namorado usou um vídeo dela fazendo sexo consensual com ele para obrigar a adolescente a fazer o mesmo, sob ameaça de divulgar as imagens da mãe nas redes sociais. Para tentar garantir que a menina não denunciasse o caso, ele a filmou também sendo estuprada por ele e ameaçou divulgar nas redes sociais.

Mas a adolescente ligou para a mãe e contou o que havia acontecido. Segundo o relato, a menina disse que homem entrou no apartamento, com a chave que possuía, e bateu no quarto dela, que estava trancado. Ela disse que abriu a porta por ele ser uma pessoa conhecida. O acusado usou a desculpa de que estava na casa para buscar pertences.

Abusivo

O acusado tem 31 anos e é casado com outra mulher, mas mantinha um relacionamento com a mãe da vítima havia três anos. Segundo a mãe da adolescente, ela tentava acabar o relacionamento, mas sem sucesso. Segundo ela, ele era abusivo, briguento. A mulher relatou ainda que a última vez que viu o acusado foi no fim de abril. Depois disso, eles se comunicaram somente por meio de mensagens.

Alívio

A vítima foi levada pela mãe a um hospital público, onde recebeu medicação preventiva contra doenças sexualmente transmissíveis e foi encaminhado para atendimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Segundo a mãe, em 2020, quando a menina tinha 12 anos, o acusado chegou a fazer carícias na filha. Confrontado, ele disse que era só uma “brincadeira”.

“Ele conseguiu me manipular e não acreditei na minha filha. Dessa vez, já conhecia a índole dele e fui à delegacia”, disse ela. “Estou aliviada, muito feliz mesmo. Era uma pessoa que eu tinha total confiança e respeito. Foi a melhor notícia que poderia ter recebido.”

O acusado vai responder por estupro.