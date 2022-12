Muro desaba durante a madrugada e mata dois homens soterrados

Dois homens morreram soterrados após um muro desabar, no início da madrugada de quarta-feira (07), e atingir uma casa localizada no bairro Padroeira, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O território paulista vem sofrendo com fortes chuvas, o que tem ocasionado alagamentos e desabamentos pelo estado.

Durante a terça-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 84 chamados de quedas de árvores, 12 de desmoronamentos e desabamentos e 57 inundações. Na madrugada, oito viaturas da corporação foram até o local para retirar as vítimas dos escombros. A equipe tentou prestar socorro, mas ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo, o tempo permanecerá instável com chuvas durante esta quarta-feira (07). O Centro de Gerenciamento ainda alegou que choveu em todos os dias de dezembro no estado.

"Nós estamos no 15º dia seguido de chuva na cidade de São Paulo e estamos com um solo completamente saturado de tanta água. Já atingimos 30% da média do mês de dezembro em apenas seis dias", afirmou Thomaz Garcia, meteorologista do CGE. O solo molhado é o que mantém potencial para deslizamentos de terra nas áreas de encosta.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)