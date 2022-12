Vereador e presidente da Câmara Municipal de Caxias morre em acidente na BR-316

Um acidente de trânsito registrado no início da manhã desta quarta-feira (7), na BR-316, em Caxias, no Maranhão, provocou a morte de duas pessoas, entre elas o vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade maranhense, Teódulo Aragão (PP), de 44 anos. A outra vítima foi identificada como Sinésio Aquino. Uma mulher, ainda não identificada, se feriu e foi levada para o Hospital Macroregional de Caxias. As informações são do G1 Maranhão.

As vítimas estavam em uma caminhonete que bateu em uma árvore e ficou totalmente destruída. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita que o veículo estava em alta velocidade. O acidente ocorreu na saída de Caxias.