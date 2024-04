Multa de trânsito no Brasil pode custar até R$ 17.680; veja quais são as mais caras

Dirigir com segurança e responsabilidade é fundamental para evitar acidentes e multas de trânsito. No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece valores e pontuações para diferentes tipos de violações, desde leves até gravíssimas. No entanto, mesmo os motoristas mais cuidadosos podem cometer infrações, e algumas delas podem ter um custo bem alto. Pensando nisso, listamos as 7 multas de trânsito mais caras do país, com detalhes sobre os valores e pontuação na Carteira Nacional de Trânsito (CNH).

O CTB classifica as infrações em quatro categorias: leves, médias, graves e gravíssimas. Cada categoria tem um valor de multa e um número de pontos na CNH pré-definidos. No entanto, algumas infrações gravíssimas podem ter seus valores multiplicados.

Pontuação das infrações de trânsito

Leve: R$ 88.38 - 3 pontos

Média: R$ 130,16 - 4 pontos

Grave: R$ 195,23 - 5 pontos

Gravíssima: R$ 293,47 - 7 pontos

1. Dirigir com CNH da categoria errada: R$ 586,94 (fator multiplicador de 2)

Conduzir um veículo de categoria diferente da que está na CNH gera multa de R$ 586,94 e o veículo também será recolhido.

A Carteira Nacional de Habilitação tem cinco categorias: A (motos), B (veículos e comerciais leves), C (veículos pesados de carga), D (veículos pesados de passageiros) e ACC (autorização para conduzir ciclomotor).

2. Dirigir com CNH cassada ou suspensa: R$ 880,41 (fator multiplicador de 3)

Ser flagrado dirigindo com CNH cassada ou suspensa resulta em multa de R$ 880,41 e retenção do veículo.

3. Realizar manobras perigosas: R$ 2.934,70 (fator multiplicador de 10)

Manobras como drift, zerinho e outras ações arriscadas no trânsito podem resultar em multa de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 2 a 8 meses e apreensão do veículo.

4. Participar de racha: R$ 2.934,70 (fator multiplicador de 10)

Organizar e participar de rachas em vias públicas é crime e também recebe fator multiplicador de 10 no valor da multa. Além da multa, o infrator pode ser preso, ter o veículo apreendido e o direito de dirigir suspenso.

5. Dirigir sob influência de álcool: R$ 2.934,70 (fator multiplicador de 10)

Conduzir um veículo sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas é crime e gera multa de R$ 2.934,70. O veículo será recolhido e o infrator terá o direito de dirigir suspenso. Se o bafômetro indicar nível superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, o caso configura crime de trânsito, ou seja, o motorista será preso, com pena de seis meses a três anos.

6. Restringir a circulação de uma via sem autorização: R$ 5.869,40 (fator multiplicador de 20)

Perturbar ou restringir a circulação de uma via sem autorização das autoridades de trânsito também é uma infração gravíssima com fator multiplicador alto. O valor da multa é de R$ 5.869,40 e o veículo será recolhido.

7. Organizar a interrupção de vias sem autorização: R$ 17.608,20 (fator multiplicador de 60)

Essa é a infração mais cara do CTB, com valor equivalente a 60 vezes a multa gravíssima. Além da multa altíssima, todos os carros envolvidos na ação serão guinchados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)