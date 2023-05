Multa de trânsito com desconto: veja como economizar até 40% com os boletos das infrações

Os motoristas agora podem ter até 40% de desconto na hora de pagar infrações de trânsito. Isso porque o Serpro desenvolveu para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) uma tecnologia gratuita, chamada de Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que permite o recebimento de multas pelo celular e o pagamento com desconto.

Ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa a receber notificações, comunicados e documentos sobre as infrações em formato digital. Para receber o desconto e outras informações é necessário acessar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT). Saiba como obter o desconto de 40% nos boletos das infrações.

Como obter o desconto para pagar multas de trânsito?

Para obter a redução de 40% no preço das infrações é necessário, primeiramente, fazer o cadastro do Gov.br para acessar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que está disponível na AppStore e Google Play, ou no Portal de Serviços Senatran.

Após realizar o cadastro, basta clicar na opção "Infrações" para habilitar o recebimento das notificações de forma digital e baixar cada multa com o valor já reduzido. O valor do boleto é válido até a data de vencimento original.

Porém, essa função só é possível se o condutor reconhecer as infrações de penalidade, após os Termos e Condições apresentados. Esse reconhecimento ser feito de duas maneiras: pela Carteira de Habilitação (CNH) ou pelo cadastro no veículo.

Os motoristas que não fizerem parte do SNE, ou seja, não seguirem o processo citado, continuarão recebendo as multas sem descontos, normalmente.

Quem tem direito ao desconto?

Pessoa jurídica ou pessoa física proprietária de veículo podem utilizar este serviço. Vale ressaltar que, mesmo não possuindo CNH, o usuário também pode aderir ao SNE com o número do Registro Nacional de Veículo (Renavam).

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)