Mulher sobrevive após se desprender de bungee jump e cair a 20 metros de altura

Uma mulher de 45 anos conseguiu sobreviver após se desprender do bungee jump e cair de cima de um viaduto, a 20 metros de altura. O caso aconteceu no último domingo (12), quando a moça praticava o esporte radical com um grupo em Inhapim, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.

Segundo as informações, a vítima teve apenas algumas escoriações no rosto, na região da cabeça e nos braços, sem sinais de fraturas. Ela foi socorrida inicialmente pela própria equipe esportiva, mas depois recebeu atendimento da equipe médica, foi imobilizada e conduzida até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Conforme os bombeiros, o local do acidente se trata de um viaduto desativado que tem uma altura de 50 metros, mas a vítima estava em um pêndulo de 20 metros no momento da queda. A causa do acidente seria uma falha no travamento do equipamento.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)