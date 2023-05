Mulher se candidata a vaga de emprego e recebe pedidos de 'nudes' e 'teste do sofá'

Ao se candidatar a uma vaga de emprego para trabalhar em um shopping no Rio de Janeiro, uma mulher recebeu pedidos de “nudes” e a condição de se submeter ao “teste do sofá”. A vítima, que não teve o nome revelado, entrou com um processo contra o condomínio comercial, uma loja e o funcionário que mandou as mensagens. Eles foram condenados a pagar uma indenização de R$ 50 mil.

Os réus ainda podem recorrer da decisão da 7ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo consta no processo, a mulher havia se cadastrado na seção "Trabalhe Conosco" do shopping e recebeu mensagens por WhatsApp de um homem que falava em nome do condomínio comercial.

Depois de agendar a entrevista para o cargo, o funcionário escreveu "manda nude" e "só trabalha quem manda nudes ou faz teste do sofá", segundo o relato da vítima. As mensagens foram apagadas em seguida, mas a candidata salvou as imagens no celular.

Na decisão, o juiz afirma que o episódio foi além da esfera do “simples aborrecimento", além de ocasionar “grande constrangimento e situação aflitiva à autora".