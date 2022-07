Mulher relata assédio de urologista em consultório: 'vou te dar alta e você vai sair comigo'

Uma mulher, que preferiu não ter a identidade revelada, prestou queixa na delegacia após ter sido assediada durante uma consulta médica com um urologista, em Salvador. Segundo ela, o profissional teria tocado em suas partes íntimas de forma não profissional e tentado dar um beijo na sua boca.

De acordo com informações do G1, a paciente se sentiu molestada e registrou um Boletim de Ocorrência na polícia. "Ele fez: 'é, minha florzinha, você sentia dores, mas agora não sente mais não'. E aí ele veio para me dar um beijo na testa, me deu um beijo na testa. Depois veio para me dar um beijo na boca, foi quando eu tomei aquele susto, virei o rosto e ele pegou na ponta do meu nariz", contou. Ela ainda declarou que o médico disse "eu vou te dar alta e você vai sair comigo".

Troca de mensagens da paciente com o médico. (Foto: Reprodução/TV Bahia)

Urologista pediu para não ser prejudicado

Por meio de mensagens trocadas por celular, a vítima disse ao profissional que se sentiu constrangida e assediada durante a consulta. O homem alegou que tudo não passou de um mal entendido e pediu para se desculpar pessoalmente. Em alguns prints divulgados, é possível ver o médico pedindo para ligar para a paciente e não ser prejudicado. Na resposta, a mulher pontua que o urologista estimulou seu órgão genital e fez comentários sobre lubrificação. Veja:

Urologista pediu para não ser prejudicado por sua filha. (Foto: Reprodução/TV Bahia)

"Hoje é muito doloroso pra mim para falar sobre isso, mas eu não posso ficar calada. Tenho que denunciar, porque pode ser que outras mulheres tenham passado por isso, ou pode ser que eu tenha sido a primeira, mas que não tenha outras vítimas, né? Minha intenção é justamente essa", disse a paciente. Em nota, a Polícia Civil alegou que a apuração do caso está em andamento na delegacia do Rio Vermelho, na capital baiana, e afirmou que o investigado vai prestar depoimento.

Casos de assédio na Bahia

Entre 2018 e 2022, o Conselho Regional de Medicina da Bahia instaurou 14 sindicâncias para investigar denúncias de assédio sexual. Desse número, cinco foram arquivadas por falta de provas e oito resultaram em processos de apuração de infração ética. No mesmo período, dois médicos tiveram o exercício profissional cassado, mas continuam atuando.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)