Mãe chora ao denunciar mensagens de cunho sexual enviadas por pedófilos para a filha de 9 anos

A servidora pública Mayara Oliveira, mãe de uma criança de nove anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (17), para denunciar mensagens de cunho sexual que a filha estava recebendo de pedófilos, em um aplicativo de vídeos. Visivelmente abalada, ela fez um desabafo e disse estar apavorada com os comentários e envio de fotos pornográficas dirigidas à criança.

Mesmo com a supervisão de Mayara e aparecendo em poucos vídeos, a menina não escapou de ser assediada no bate-papo do aplicativo. Em um dos Stories, Mayara chega a mostrar várias mensagens enviadas por homens adultos, com conteúdos sexuais, enviando para a vítima.

“Gente, esse vídeo de alerta é para todos os pais. Eu tô assim apavorada. Olhem o que eu acabei de ver”, inicia a mulher chorando bastante. “É surreal a maldade das pessoas e como nossos filhos estão vulneráveis, como a gente perdeu o controle, muitas vezes achando que o celular é uma válvula de escape”, desabafou Mayara.

Por sorte, a menina não teria chegado a abrir nenhuma mensagem enviada pelos suspeitos. A servidora pública afirmou que ia registrar o ocorrido em uma delegacia de crimes virtuais.