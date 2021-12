Mulher recebe ameaça contra cachorrinha: 'Vou calar a boca dela para sempre'

A bailarina e fisioterapeuta Jackeline Coutinho foi surpreendida, na última terça-feira (14), ao receber uma carta contendo ameaças contra a sua cachorrinha. A mensagem foi escrita a mão em uma folha de papel sulfite e deixada na caixinha de correspondência do condomínio da vítima, moradora do Morumbi, zona sul de São Paulo. As informações são do G1.

"Ou você faz a sua vira lata calar a boca pela manhã ou vou calar a boca dela para sempre! Já que você não tem empatia com quem mora aqui!", diz o bilhete. Segundo a vítima, ela ficou em estado de choque quando viu a mensagem. "Confesso que me deu um medo. Uma coisa que eu nunca fazia era trancar a porta do apartamento. Hoje, já saí e tranquei a porta. Tudo que eu der, ela come. É muito fácil enganar. Se jogar qualquer comida com veneno, ela vai comer”, contou.

Para Jackeline, a motivação da intimidação ocorreu em novembro, no feriado do dia 2, quando Mirra, sua cadelinha, latiu de forma desesperadora quando foi para a varanda fazer xixi. Conforme a fisioterapeuta, ela percebeu que tinha uma camiseta pendurada na sacada do apartamento do andar de cima, o que fazia alusão de que alguém estava tentando pular da janela. A tutora chegou a tentar acalmar o animal, colocar focinheira e fechar o acesso à varanda, mas Mirra se jogou no vidro como se estivesse tentando salvar alguém que estava pulando. Após conseguir contato com o vizinho, ele retirou a peça de roupa e a cachorra se acalmou.

"Carta ‘fofa’ que recebi de um vizinho no dia que a Mirra surtou - e surtou mesmo. Ela latia desesperadamente até eu perceber e entender o que era. Tinha uma roupa pendurada na janela de cima, e ela estava entrando em colapso, latindo bastante, achando que era alguém pulando da janela. Ela queria avisar, salvar, sei lá!. E o que mais me impressiona nisso? É o ser humano! Quis compartilhar porque me impressiona a capacidade que nós temos de sermos ruins. É tão mais fácil…", desabafou ela nas redes sociais, confira a carta:

Para o vereador de São Paulo, Felipe Becari, o episódio configura o crime de ameaça e pode desencadear o crime de maus tratos caso algum mal seja feito contra o animal.