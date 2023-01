Mulher que teve mão amputada após o parto diz que não consegue sair de casa

A paciente de 24 anos que teve a mão amputada após dar à luz em um hospital do Rio de Janeiro afirma que, mesmo após três meses, ainda busca entender tudo o que aconteceu no dia em que ficou internada. Ainda sem o diagnóstico, ela tenta se adaptar à nova rotina em casa com os três filhos — três meninos, de 8 e 4 anos, além do bebê de três meses. Com informações do G1.

"Tem um mês que tive coragem de olhar para o meu braço sem mão. Não gosto de olhar. Ainda não me aceito nessa nova versão. Também não saio de casa, tenho vergonha que olhem pra mim. Acho que está todo mundo me olhando", disse a mulher, que não quis ser identificada.

Devido à perda da mão, ela não pode dar banho no filho mais novo, nem pôde amamentá-lo nos primeiros dias, pois ficou 17 dias internada. "Tem certas coisas que eu não posso fazer com ele, que eu já tinha feito com os meus dois outros filhos. Também não sei como vai ficar no meu trabalho quando eu voltar. Era fiscal em um mercado e precisava das duas mãos para exercer a função", contou.

Mulher teve a mão amputada após o parto (Reprodução/ TV Globo)

A mulher conta com a ajuda da mãe e do marido para tentar superar esse momento difícil. "Mexeu com a vida de todo mundo. A gente teve que se readaptar para poder ajudá-la, já que não consegue fazer muita coisa sozinha", afirmou a mãe da jovem.

Ela contou ainda que precisou ter mais cuidado com as crianças logo que voltou para casa, para que os filhos mais velhos não pensassem que a culpa da mãe estar sem a mão era do caçula. "Era para ser um momento feliz", disse a paciente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)