O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher que sofreu estupro tem útero e intestino perfurados durante aborto legal

Devido a violência, vítima agora usa bolsa de colostomia e está desempregada. Ela luta pro justiça e indenização

Gabrielle Borges
fonte

A jovem foi vítima de violência sexual na Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal, em fevereiro deste ano. (Reprodução)

Uma mulher, de identidade não revelada, de 24 anos, vítima de estupro, sofreu perfurações no útero e intestino em um hospital público do Distrito Federal, durante o procedimento de um aborto legal. Saiba mais detalhes sobre a história a seguir.

A jovem foi vítima de violência sexual na Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal, em fevereiro deste ano. No início, a mulher escondeu o estupro do companheiro. Entretanto, em abril, acabou descobrindo uma gravidez e contou para uma pastora da igreja que frequentava. O marido descobriu a situação quando acessou o celular da mulher, e a agrediu fisicamente, por acreditar ser uma traição.

Machucada da agressão do companheiro, a vítima registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF) e foi encaminhada para um abrigo junto da filha, que tem com o agora ex-companheiro, uma menina de 2 anos. Na sequência, denunciou, oficialmente, o estupro na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Logo depois, ela procurou o Hospital Materno Infantil (Hmib), onde foi submetida ao aborto, em 23 de abril. O procedimento é previsto em lei para gestações ocorridas em decorrência de violência sexual. 

Segundo o advogado da vítima, a paciente chegou em boas condições à unidade de saúde, mas, após o procedimento, passou a ter dores e sangramentos severos, ao ponto de ter de usar fraldas. A jovem recebeu alta e foi liberada para retornar ao abrigo. No lar temporário, a mulher não conseguiu dormir, e o responsável pelo local notou que a paciente estava perdendo muito sangue. Ela foi levada de volta ao Hmib no dia seguinte, em 24 de abril.

Conforme o advogado, no regresso, a médica pediu novos exames e foi quando as perfurações foram descobertas. A paciente foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi submetida a um novo procedimento cirúrgico e passou a usar uma bolsa de colostomia devido à situação.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que está ciente do caso e todos os protocolos de segurança assistencial foram seguidos desde o primeiro atendimento à paciente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)

Palavras-chave

Brasil

crime de estupro
Brasil
