Adolescente é estuprada durante corrida de aplicativo

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada na noite de sexta-feira (23) durante uma corrida feita através de um aplicativo de transporte. A mãe da menina foi quem procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) ainda na madrugada de sábado (24). O caso aconteceu em Campina Grande. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as informações da polícia, a menina teria pedido uma corrida compartilhada, indicando um caminho, mas o motorista pegou outra rota. No carro, além do condutor, havia outro passageiro. Eles entraram em rotas desertas e foi o passageiro quem estuprou a adolescente. Ele era orientado pelo motorista a não machucar a menina e não deixar marcas. O caso teria acontecido por volta das 22h e às 1h o boletim de ocorrência foi registrado.

A Polícia Civil investiga o caso. Os autores continuam foragidos.