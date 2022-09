Mulher grávida é encontrada morta com barriga e partes íntimas mutiladas

O corpo de uma mulher que estava grávida de sete meses foi encontrado mutilado em um terreno baldio na cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (21). Ohana Karolin, de 24 anos, teve o ventre aberto e as partes íntimas arrancadas. As informações são do portal R7.

O ex-marido de Ohana, com quem ela teve três filhos, foi quem reconheceu o corpo. A jovem trajava apenas uma camiseta. O short, um par de chinelos e algumas moedas foram deixados ao lado do cadáver.

A polícia investiga se ela teria sido vítima de um ritual ou de um crime passional. Uma amiga de Ohana teria dito que a viu dentro de um carro preto por volta da meia-noite de quarta. Outras pessoas também declararam ter visto a jovem passando a alguns metros do local do crime por volta das 3h da manhã, e um carro preto transitando pela região horas antes do crime.