Brasil

Brasil

Mulher finge sequestro para justificar apostas no 'Jogo do Tigrinho'; entenda

Ela disse à família que estava sendo mantida refém por um casal que exigia R$ 2,5 mil para liberá-la; caso mobilizou a polícia, mas se tratava de uma farsa

Hannah Franco
Mulher diz que foi sequestrada, mas estava mesmo era jogando o Jogo do Tigrinho. (Divulgação)

Uma mulher de 42 anos forjou o próprio sequestro para esconder da família que havia passado o dia realizando apostas on-line em plataformas como o "Jogo do Tigrinho" e o "Jogo do Ratinho". O caso foi registrado no último sábado (9/8), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mulher ligou para familiares afirmando que havia sido sequestrada por um casal, que a estaria mantendo em cativeiro e exigindo R$ 2,5 mil como resgate. Preocupada, a família procurou as autoridades e relatou o suposto crime.

As equipes policiais iniciaram diligências para localizar a vítima. No entanto, no fim da tarde, a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou a mulher sentada sozinha em uma praça na região de Oficinas. Ela foi encaminhada para a delegacia pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), onde confessou ter inventado o sequestro.

Segundo informações do G1, a mulher explicou que inventou a história para justificar seu desaparecimento e que, na verdade, havia passado o dia inteiro apostando em plataformas digitais. Apesar da mobilização das forças de segurança, ela não será responsabilizada criminalmente, já que não houve pedido real de resgate e nem comunicação formal do falso sequestro às autoridades.

O nome da mulher não foi divulgado, em cumprimento à legislação sobre abuso de autoridade.

.
