Uma mulher de 25 anos passou por uma situação desesperadora nos últimos dias. Isso porque um gongolo, popularmente conhecido como "piolho-de-cobra", ficou preso em seu tênis, o que provocou que seus dedos do pé ficassem completamente roxos. A jovem Thassynara Vargas contou o episódio nas redes sociais como forma de alerta. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

De acordo com Thassynara, tudo aconteceu na sexta-feira (29) quando ela começou a se arrumar para ir ao trabalho. A jovem calçou o tênis e foi para o emprego. Chegando lá, percebeu algo estranho no calçado e resolveu tirá-lo.

"Notei que tinha um bicho no meu sapato, quando bati o tênis vi que tinha um gongolo, matei ele, calcei o tênis novamente e segui com o meu dia. Quando eu cheguei em casa 19h, eu tirei um tênis, vi que o meu pé estava desse jeito”, contou no Twitter. Ela ainda compartilhou fotos da situação desesperadora. Veja:

Thassynara conta que entrou em choque e gritou por ajuda. "Comecei a gritar! A pedir socorro! Minha mãe me colocou no box, comecei a lavar o pé e nada dessa coisa sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital", relata. Ela ainda informou que, chegando lá, precisou ser avaliada por três médicos e fio orientada a cuidar da ferida que, segundo eles, pode durar entre 7 e 15 dias. Apesar da cor, ela afirma não sentir dor nenhuma.