Mulher encontra dente humano dentro de coxinha comprada em supermercado; entenda o caso

Uma mulher teve uma experiência desagradável durante o café da manhã, na sexta-feira (21), em sua casa no Guarujá, litoral paulista. Luisa Matias e o marido estavam desfrutando de um momento tranquilo quando, ao morder uma coxinha comprada em um supermercado da região, ela se deparou com uma surpresa: um dente humano no meio do recheio.

Assustados com a descoberta, o casal retornou ao estabelecimento onde o salgado foi adquirido. O gerente pediu desculpas e ofereceu a troca do produto, mas Luisa Matias recusou.

Diante do ocorrido, o casal resolveu tomar providências. O marido de Luisa retornou para casa com a coxinha contaminada e, em seguida, registrou um boletim de ocorrência junto às autoridades policiais. Além disso, eles denunciaram o incidente à vigilância sanitária, a fim de que o caso seja devidamente apurado.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o supermercado Ilha de Guarujá emitiu um comunicado oficial garantindo que preza pelos mais rigorosos processos de higiene e qualidade em seus produtos. A equipe do estabelecimento afirmou estar investigando o episódio para compreender o que pode ter acontecido.

Em resposta à denúncia, fiscais da vigilância sanitária vão realizar uma minuciosa investigação no local, visando identificar possíveis irregularidades que possam ter levado à presença do dente humano dentro da coxinha vendida no estabelecimento.