Mulher fica na UTI após procedimento para aumentar o bumbum em clínica; entenda o caso

Uma mulher de 29 anos foi hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após submeter-se a um procedimento estético para aumentar o tamanho do bumbum em uma clínica na capital de Goiás. Betânia Lima Guarda foi admitida na unidade de saúde com embolia pulmonar, seguida de uma hemorragia no pulmão, encontrando-se em estado grave.

"A equipe médica chegou a temer pela vida dela devido às complicações. Embora seu quadro esteja melhorando, ela permanece na UTI devido a complicações renais, pulmonares e inflamações musculares", relatou Cláudio Fernandes, ex-marido de Betânia.

A jovem está hospitalizada desde a última sexta-feira (23/6) no Hospital Premium. Betânia realizou o procedimento com uma esteticista em uma clínica em Goiânia na sexta-feira. A delegada Emília Podestà, responsável pelo caso, informou que a profissional afirmou ter utilizado "ácido hialurônico com um bioestimulador".

Além disso, a delegada revelou que ouviu o ex-marido de Betânia, um amigo e a esteticista responsável pela aplicação do produto. A polícia irá realizar perícia na solução utilizada e nos prontuários médicos para compreender o que aconteceu com a jovem. "Ainda é prematuro afirmar que a proprietária da clínica é culpada, pois não sabemos se a paciente possui alguma alergia não comunicada ou se ela tomou algum medicamento antes e não informou à clínica", afirmou.

No entanto, a delegada esclareceu que está investigando se o produto utilizado possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A investigação também solicitou informações aos Corpo de Bombeiros e à Vigilância Sanitária estadual para verificar a regularidade do estabelecimento.