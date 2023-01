Ácido que gera vapor tóxico é derramado de caminhão em São Paulo; veja

Um caminhão derramou produtos tóxicos em uma avenida de Campinas, no estado de São Paulo, nesta segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o material é um ácido que tem alta toxicidade em contato com ar. O derramamento gerou uma interdição na entrada do bairro Swiss Park pela Rodovia Anhanguera (SP-330). Com informações do G1.

O capitão do Corpo de Bombeiros Clóvis Augusto Michelin informou que a metalonamina é usada para produção de materiais de limpeza.

"Em contato com o ar e com a umidade do ar, produz um vapor tóxico e irritante. Em altas concentrações, pode inclusive ser letal, mas como é um ambiente aberto e um pouco mais controlado, a quantidade era pequena, também, não representou um risco tão grande", explicou o capitão dos bombeiros.

"Porém, com o risco inerente a este produto, a gente teve que fazer todo esse isolamento, fechar as vias evitando a propagação desse vapor tóxico", completou o capitão.

Entenda como aconteceu o acidente

O vazamento ocorreu por volta de 8h na Avenida Dermival Bernardes Siqueira. O motorista do caminhão, Milton Pereira da Silva, informou que uma correia que segurava a carga estourou em uma curva e cerca de seis compartimentos que estavam no veículo foram ao chão.

O caminhoneiro afirmou que a carga saiu de uma empresa em Campinas e seria entregue em Serra Negra. Após cerca de duas horas, os bombeiros conseguiram conter o vazamento. Oito contêineres caíram do veículo. "Três foram contidos integralmente, dois parcialmente e em três teve o derramamento total", explicou o capitão.

Apesar da contenção, os bombeiros informaram que vão manter a interdição até que uma empresa especializada termine o serviço e o vapor gerado pelo ácido disperse completamente.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), informou que a queda dos contêineres causou o bloqueio total do acesso ao Swiss Park pela Rodovia Anhanguera. O órgão foi ao local para monitorar o trânsito.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)