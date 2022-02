Jovem é encontrada morta em banheira de ácido após vizinhos ouvirem gritos

Uma jovem foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava em North Parramatta, bairro de Sydney, na Austrália. O corpo estava imerso em um ‘banho de ácido‘. A descoberta foi feita por vizinhos, após escutarem os gritos de socorro da vítima. O serviço de emergência foi acionado por um familiar da vítima, após relatos de violência doméstica por parte do namorado, no último domingo (30). As informações são do portal Metrópoles.

Chamados ao local, policiais encontraram o corpo mergulhado em uma banheira cheia de produtos corrosivos. Em comunicado, as autoridades de segurança informaram que a causa da morte ainda não foi definida, mas que o caso é "desafiador”.

De acordo com o jornal 7News, oficiais especializados em materiais perigosos e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar nas investigações. “A mulher ainda não foi formalmente identificada; no entanto, sua morte está sendo tratada como suspeita”, informou a polícia local.

“Um caminhão foi encontrado em Greenacre e apreendido para exame forense. As investigações sobre as circunstâncias da morte da jovem continuam sob a Strike Force Jenola”, diz o comunicado.

Horas após o início das investigações, um suspeito de 20 anos, que seria namorado da jovem, foi preso. De acordo com os oficiais, o jovem se entregou na Delegacia de Polícia de Bankstown e assumiu a autoria do crime.

(*estagiária Emilly Melo, sob supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)