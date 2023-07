Mulher fica com o nariz 'peludo' após ser mordida por cachorro e fazer cirurgia; vídeo

Uma enfermeira de 20 anos ficou com o nariz "peludo" após ser mordida por um cachorro mestiço - uma mistura de pitbull com bulldog - e precisar fazer uma cirurgia. Na reconstrução, os profissionais utilizaram um pedaço de enxerto entre a testa e o couro cabeludo. Como resultado, Trinity Rowles notou que começaram a nascer "pelos" na região. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Segundo Rowles, o incidente com o animal aconteceu na casa do pai dela. Foi uma forma de defesa do animal, durante uma discussão familiar. O pai a posicionou em posição fetal com ele, mas o cachorro continuou mordendo.

"Ela então agarrou meu braço e começou a brincar de cabo de guerra com ele, como se meu braço fosse um brinquedo, e me arrastou pelo quintal. De repente, o cachorro soltou e sentou nos degraus da varanda", disse a jovem ao New York Post.

O ataque deixou Rowles com ferimentos na orelha, braço, mão e nariz, com o último caso chamando a atenção e a curiosidade de inúmeros seguidores nas redes sociais. Devido às mordidas, uma parte do nariz de Rowles foi arrancada, exigindo várias cirurgias reconstrutivas.

Nas redes sociais, Rowles também expressou a extrema dificuldade de sua recuperação, já que ela agora lida com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), sono interrompido devido a memórias traumáticas e as consequências físicas do ataque. A jovem afirmou que a experiência de quase morte a levou a reconsiderar vários aspectos de sua vida e a agradecer pela vida que tem, segundo o relatório.