Polícia prende suspeito de matar brasileiro a tiros após elogiar cachorro nos EUA

Na quinta-feira (6), as autoridades policiais dos Estados Unidos prenderam o suspeito de matar o brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, que vivia como entregador de flores no país. O suposto criminoso é Eric Locelvira, que estava passeando com dois cães quando efetuou disparos no jovem após ele elogiar os animais.

Embora o crime tenha ocorrido em 21 de junho na cidade de Oakland, na Califórnia, Locelvira foi preso em Chicago. Segundo informações das autoridades, ele estava acompanhado por uma mulher no momento do ocorrido. Em um comunicado, a polícia de Oakland afirmou: "A mulher foi identificada e não é mais procurada".

As investigações tiveram início alguns dias após o assassinato, contando com o auxílio de agentes federais. Para capturar o suspeito, a polícia chegou a oferecer uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 48 mil) por informações que ajudassem no caso.

VEJA MAIS

A mãe da vítima, Isabel Martines, revelou em entrevista que Gaidos conversava com um amigo pelo celular enquanto fazia uma entrega. Na hora do crime, o amigo que estava na ligação ouviu o jovem elogiar os cachorros e, logo em seguida, uma movimentação repentina.

De acordo com as autoridades, Matheus foi conduzido ao hospital, no entanto, lamentavelmente, não conseguiu resistir aos ferimentos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)