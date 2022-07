Mulher é presa suspeita de atropelar namorado de propósito após briga; vídeo

Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de atropelar propositalmente o namorado, nome não identificado, de 31 anos, em Manacapuru (AM). O atropelamento teria ocorrido no último final de semana e iniciou por conta de uma discussão do casal. As informações são do Portal Holanda.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem passa por cima da vítima com um carro branco, e em seguida, desce, para socorrê-lo. Assista ao vídeo:

A vítima teria sido transferida para um hospital de Manaus com lesões no crânio. Já a suspeita do atropelamento foi indiciada por lesão corporal e mostrou arrependida de ter cometido o crime.