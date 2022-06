Às vésperas do Dia dos Namorados, suspeito foge e deixa namorada ser presa com drogas, em Belém

Neste sábado (11), uma mulher, identificada como Edianne Helena da Silva de Lima, de 29 anos, foi presa durante uma operação da Polícia Militar do 10º Batalhão, com cerca de 400 petecas de óxi, no bairro Paracuri 2, distrito de Icoaraci, em Belém.

VEJA MAIS

Os agentes informaram que a guarnição fazia uma ronda de rotina quando flagrou um casal vendendo entorpecentes em via pública. Ao avistar a PM, o casal correu para uma área de mata na tentativa de se esconder. No entanto, somente um conseguiu escapar.

O homem, que seria o namorado da suspeita, teria fugido e não foi preso, mas Edianne ficou para trás e acabou sendo capturadas pelos policiais com narcóticos. Ela foi encaminhada para a Seccional de Icoaraci e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.