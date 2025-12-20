Mulher é presa por suspeita de roubo à Biblioteca Mário de Andrade

Nessa sexta-feira (19), uma mulher de 38 anos foi presa por suspeita de envolvimento no roubo à biblioteca Mário de Andrade. O crime aconteceu no dia 7 dezembro. A mulher foi detida pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

Ao todo, 13 gravuras foram levadas da exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, sendo oito de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari. Os dois homens envolvidos diretamente no roubo invadiram o local armados. Nenhuma das obras foi encontrada até esse sábado (20).

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ao g1, não informou o nome ou local onde a suspeita estava. A prisão foi temporária e as investigações seguem em andamento, segundo o órgão.

Os demais suspeitos de envolvimento no caso estão presos, sendo um deles Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos. O homem foi detido no dia 8 de dezembro em uma residência na Mooca, Zona Leste de São Paulo, ao ser identificado por câmeras de segurança. Até a última quarta-feira (17), conforme a SSP, a Justiça ordenou a manutenção da prisão na audiência de custódia.

O outro homem preso é Luís do Carmo, conhecido como Magrão, detido na última quinta-feira (18). Assim como Felipe, ele foi identificado por câmeras de segurança. De acordo com informações, Magrão auxiliou na fuga dos dois suspeitos que invadiram a Biblioteca Mário de Andrade.

O suspeito que atuou no roubo junto a Felipe segue sendo procurado pela polícia. As autoridades não divulgaram informações do homem.