Suspeito de roubar obras da Biblioteca Mário de Andrade é preso
Um outro suspeito já foi identificado e é procurado
A policia prendeu nesta segunda-feira, 8, um dos suspeitos de roubar obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade. O crime ocorreu na manhã de domingo, dia 7. Mais cedo, a Prefeitura de São Paulo informou que notificou a Interpol para impedir que as 13 gravuras de Henri Matisse e Candido Portinari saiam do País. Um outro suspeito já foi identificado e é procurado.
VEJA MAIS
A Interpol possui um aplicativo e um banco de dados global, que são utilizados para identificar e recuperar obras de arte roubadas. As peças faziam parte da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade" e estão protegidas por apólice de seguro vigente, de acordo com a Prefeitura.
O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) por meio do Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos (CBMD), e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), via Banco de Bens Culturais Procurados foram informados sobre o caso. Assim como a Associação de Galerias de Arte do Brasil (AGAB).
Inaugurada em 1926, a Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do Brasil, com um acervo de 327 mil livros, incluindo 51 mil obras raras.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA