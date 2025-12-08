Um dos suspeitos de roubar Biblioteca Mário de Andrade é identificado e procurado pela polícia
A Polícia Civil de São Paulo identificou um dos suspeitos pelo roubo à Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Criminosos armados renderam seguranças e roubaram um total de 13 gravuras de Henri Matisse e Candido Portinari no domingo, 7.
A investigação está sendo conduzida pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).
O veículo usado na fuga foi localizado, apreendido e encaminhado para perícia técnica.
De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está colaborando com depoimento de testemunhas e imagens que possam contribuir na captura dos criminosos. As investigações seguem para identificar o segundo envolvido e localizar as obras roubadas.
Imagens captadas por câmeras de monitoramento do sistema Smart Sampa registraram parte da fuga na rua João Adolfo, próximo a Biblioteca Mário de Andrade, na região da Consolação.
As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos abandona as telas contra um muro, perto de uma pilha de lixo, e segue em frente. O segundo suspeito passa pelo local, mas não interage com as obras.
Ainda no domingo a administração municipal comunicou a Interpol sobre o crime com o objetivo de impedir o envio das obras roubadas para o exterior.
A Organização trabalha com um banco de dados global e aplicativo que contribuem na identificação de obras de arte roubadas.
