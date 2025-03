Mulher é presa por morder pessoas em camarote na Sapucaí

Uma mulher, não identificada, foi presa pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro no Sambódromo Marquês de Sapucaí, na última terça-feira (4). Segundo a corporação, a suspeita estava mordendo pessoas que estavam no camarote do Setor 5.

Em nota, a Guarda Municipal informou que os agentes da Ronda Maria da Penha da corporação foram acionados pela segurança do espaço. “A mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu muito à abordagem, tentando inclusive morder os próprios guardas”, destacou.

Ainda não há confirmação de quantas pessoas foram feridas. Essa foi a 3ª prisão feita pela Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo. Os outros casos foram de flagrantes de violência contra a mulher, na sexta-feira (28) e no domingo (2).