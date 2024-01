Mulher é presa por agredir marido que deixou de pagar conta para comprar aparelho de som

Uma mulher de 31 anos foi presa após agredir com uma faca o marido. O motivo foi ele ter gastado o dinheiro que seria usado para pagar as contas em uma caixa de som. O caso aconteceu nesta semana no município de Rorainópolis, região sul de Roraima.

O homem foi identificado apenas como Rômulo, de 37 anos. Segundo a Polícia Militar, ele relatou que os dois discutiram quando ele chegou em casa após comprar o aparelho. A mulher foi contra e disse que o dinheiro devia ter sido usado para pagar as contas do casal.

Rômulo foi ferido no antebraço esquerdo, nas costas e na perna. Durante a discussão, ele afirmou que tentou sair da casa, mas a esposa o impediu, pegando sua sandália. O homem pegou o celular dela e tentou negociar para que ela devolvesse o calçado.

Segundo ele, nesse momento, ela desferiu alguns golpes com a faca contra a vítima. A PM foi acionada, a mulher foi algemada, por conta de sua agitação, e encaminhada para a Delegacia de Rorainópolis para os procedimentos cabíveis.