Para se defender de agressão, mulher esfaqueia marido no peito; homem foi socorrido em estado grave

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido após levar uma facada no peito da própria esposa, na madrugada desta sexta-feira (07), no Mato Grosso do Sul. Segundo informações oficiais, a mulher teria se defendido de agressões feitas por ele.

O crime ocorreu por volta das 2h, quando o casal, que estava consumindo bebidas alcoólicas, começou a discutir. O homem teria ficado agressivo e tentou agredi-la, fazendo com que a mulher pegasse uma faca para se defender.

Com a insistência das agressões, a mulher desferiu um golpe que atingiu o peito do agressor. Ele foi socorrido em estado grave e a mulher foi encaminhada para a delegacia, tendo o caso registrado como lesão corporal dolosa.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)