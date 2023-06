Mulher é presa após agredir o marido a pedradas em São Domingos do Araguaia

​Uma mulher identificada como Maria dos Santos Ribeiro foi presa, na noite de sábado (10), depois de acertar uma pedrada na cabeça do marido, André Araújo Silva, na avenida Valadares, vila Nazaré, zona rural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.

Depois da agressão, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar (PM) que localizou Maria Ribeiro na frente do Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade policial de plantão.

De acordo com a PM, a agressora alegou que desferiu uma pedrada na cabeça de André Silva, porque estava sendo agredida fisicamente e o motivo seria ciúme por parte do esposo. A vítima sofreu corte frontal na cabeça, mas recebeu atendimento médico e não corre risco de morte, conforme publicação do site Debate Carajás.​​