Mulher é morta a tiros com filha de 1 ano nos braços; marido também foi executado

Uma jovem de 22 anos foi executada a tiros junto com o seu companheiro, de 18 anos, em uma fazenda localizada em Minas Gerais, no último domingo (30). A vítima, identificada como Bruniely Fernandes de Araújo, estava sentada com a filha de um ano nos braços quando o crime ocorreu.

De acordo com investigações, os policiais encontraram o corpo de Nagib Colares dos Santos Neto, o marido de Bruniely, estirado ao chão, ensanguentado e com marcas de tiro na cabeça, tórax, costas e braço.

Já a jovem foi encontrada com tiros na cabeça, braço e mãos, sentada em uma cadeira com a filha de um ano de idade no colo, que chorava. A criança foi levada para o hospital da região, sendo entregue à avó materna para a tutela e devidos cuidados.

Uma testemunha contou às autoridades que ouviu os disparos por volta das 18h, antecedido de um barulho alto de motocicleta.

A polícia ainda não tem informações sobre os criminosos e a motivação para o duplo homicídio.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)