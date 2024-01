CAC salva mulher que estava sendo esfaqueada pelo marido e mata agressor

Câmeras de seguranças flagraram, na última sexta-feira (19), o momento em que um homem, de 41 anos, atacou sua ex-companheira com uma faca no meio da rua. Durante a agressão, um atirador, registrado como colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) que passava pelo local, impediu a tentativa de feminicídio disparando contra o agressor, resultando na morte dele.

No vídeo, a vítima é vista correndo na rua, aos gritos, seguida pelo ex, que desfere golpes nela com uma faca “peixeira”. Logo em seguida, surge um homem de regata, que saca uma arma. O disparo é ouvido no áudio da gravação.

A mulher precisou ser socorrida no hospital da região. Ela não corre risco de morte, mas vai precisar passar por uma cirurgia de reconstrução do rosto. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teve um corte profundo entre o queixo e o pescoço e continua internada. O caso ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A polícia ainda não informou se o autor dos disparos conhecia a vítima. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, homicídio e violência doméstica no 2° Distrito Policial de Carapicuíba. O atirador deve se apresentar à delegacia nesta segunda-feira (22) para prestar esclarecimentos.