Homem ataca ex-companheira com pelo menos 10 golpes de faca

Uma câmera de segurança registrou uma tentativa de feminicídio em plena via pública, ocorrida na noite do último domingo (21). A vítima, uma mulher de 22 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro por, ao menos, dez vezes. A mulher foi encontrada caída em um matagal próximo da área gravemente ferida, com perfurações nos braços, pescoço e cabeça.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível observar o homem correndo pela rua segurando uma faca e se escondendo logo em seguida, Tempo depois, a vítima atravessa a rua sendo surpreendida pelo homem. Ela tenta se esquivar das agressões, mas o criminoso a ataca até derrubá-la no chão e desferir as facadas.

Durante as diligências, a equipe de militares encontrou o agressor com um ferimento no ombro, próximo à quadra do crime, com a faca que teria sido utilizada para atacar a vítima. Já a mulher foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria pelos bombeiros. Segundo os socorristas, ela estava consciente, orientada e estável.

O agressor também necessitou de atendimento médico devido ao estado alterado e aos ferimentos obtidos durante o confronto com a ex-companheira. Conforme a Polícia Civil do Distrito Federal, já existiam medidas protetivas de urgência em vigor, as quais foram desrespeitadas pelo agressor. O caso é investigado pela 33ª DP (Santa Maria).

Carolina Mota, estagiária sob supervisão e Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com