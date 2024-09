Vídeo: mulher é atropelada, recebe alta e morre quatro dias depois; entenda

Uma mulher de 58 anos, identificada como Marinalva, morreu quatro dias após ser atropelada devido a uma ruptura no intestino. O acidente ocorreu na manhã de domingo (01) no bairro Cambuci, no centro de São Paulo.

Em um vídeo registrado por câmera de segurança, é possível ver o momento do atropelamento. A mulher atravessava fora da faixa quando um motorista, em alta velocidade, atinge em cheio. O condutor fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o Hospital Santa Casa, a mulher deu entrada na emergência com diagnóstico de politraumatismo por atropelamento e foi rapidamente atendida. A equipe médica realizou exames de radiografia e tomografia, e a mulher também foi avaliada por especialistas em neurocirurgia e ortopedia.

Em nota, o hospital informou que os exames mostraram que as fraturas eram de tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Ela ficou em observação até as 19h, quando foi reavaliada. Como o quadro clínico estava estável, sem sinais de infecção e sem necessidade de procedimentos cirúrgicos, Marinalva recebeu alta à noite.

Quatro dias depois, Marinalva sentiu fortes dores abdominais e foi diagnosticada com uma ruptura no intestino, precisando retornar ao hospital, mas não resistiu e morreu em decorrência de uma infecção generalizada.

"Foram passadas as devidas orientações para que a paciente retornasse ao pronto-socorro em caso de qualquer eventualidade. A Santa Casa lamenta o óbito e presta condolências aos familiares e amigos", concluiu a nota do hospital.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)