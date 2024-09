Vídeo: criança é atropelada na frente de casa e motorista foge sem prestar socorro

Um menino de 10 anos foi atropelado por um carro na frente da casa onde mora, no Arapoanga, em Planaltina, no Distrito Federal, no último domingo (01). O motorista fugiu sem prestar socorro.

VEJA MAIS

Câmeras de segurança próximas ao local registraram o momento do atropelamento. No vídeo, é possível ver o menino na bicicleta em frente à sua casa, conversando com uma outra menina na calçada, quando o carro aparece e acerta ele. O garoto teve ferimentos superficiais no rosto e a bicicleta ficou destruída.

De acordo com a polícia, a placa do carro que atropelou o garoto seria clonada. O motorista ainda não foi identificado e é procurado pelas autoridades. Familiares do menino atropelado alegaram não conhecer o condutor.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)