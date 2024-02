Mulher é agredida com soco no rosto enquanto passeava na rua com cachorro; vídeo

Uma mulher foi agredida com um soco no rosto por um homem de 54 anos em situação de rua na manhã da quinta-feira (1º). O momento da agressão foi registrado em um vídeo que mostra o suspeito atravessando a rua e atingindo a vítima, que estava andando com um cão.

As imagens mostram que o agressor se afasta do local logo em seguida. A Polícia Militar relatou que, após localizar o suspeito, ele foi encaminhado para um centro psiquiátrico. A violência ocorreu na Avenida Osmar Cunha, no Centro de Florianópolis (SC).

O tenente-coronel André Serafin informou que a vítima registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Militar realizou rondas na região durante o dia na tentativa de localizá-lo. Por volta das 22h, durante a noite, ele foi encontrado por um policial de folga no bairro Estreito, região continental da cidade.

"Ele conversava tranquilamente com a guarnição, confessou o delito, mas depois caiu em contradição, demonstrando não estar pleno das suas faculdades mentais. Falou que bateu nela porque ela ameaçou, ela matou a família dele, depois falou que não conhecia ela", disse Serafin.

Devido à situação, uma ambulância foi acionada e levou o suspeito da agressão para o Instituto de Psiquiatria para avaliação de internação. A Secretaria de Assistência Social da capital foi informada sobre o ocorrido com o homem, porém, o órgão não emitiu declaração a respeito. Conforme informações da PM, o homem está em Florianópolis há quatro meses e é natural do Rio Grande do Sul.