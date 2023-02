Homem é chamado de 'corno' e mata pessoa em situação de rua

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante no domingo (26) um homem de 22 anos suspeito de matar a tiros uma pessoa em situação de rua, de 39 anos. O crime ocorreu em Quirinópolis, no sudoeste goiano.

De acordo com a delegada Camila Vieira, o suspeito teria se recusado a dar dinheiro para a vítima, que em seguida o xingou de “corno”. Ainda de acordo com a polícia, o detido, que não teve a identidade divulgada, apresentava lesões no rosto. Por isso, a corporação suspeita que tenha havido luta corporal.

O homem detido deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.