Mulher denuncia demissão por reclamar de figurinhas que gerente mandava no WhatsApp

Uma mulher de 42 anos denuncia que foi demitida após ter reclamado de receber figurinhas de cunho pornográfico do gerente do departamento de recursos humanos da empresa onde trabalhava, no município de Santa Terezinha de Goiás, em Goiás.

Segundo a Polícia Civil, a funcionária, demitida na última quinta-feira (6), teria escutado do homem no mesmo dia da demissão que a denunciaria por difamação, uma vez que outra funcionária relatou para o proprietário da empresa que o autor tinha esse comportamento com todas as funcionárias.

Segundo o registro da Polícia Civil, o gerente mandava mensagens para a funcionária a chamando de “princesa”, “meu amor”, “minha flor” ou “minha florzinha”, desde 2023. O caso foi registrado como importunação sexual. Os nomes dos envolvidos e da empresa não foram divulgados pela Polícia Civil, pois por se tratar de crime contra a dignidade sexual, a investigação corre em sigilo.

Figurinhas de cunho sexual

Segundo registro da PC, a mulher afirma que, em abril deste ano, o gerente enviou mensagens com figurinhas de cunho sexual. Após isso, a funcionária disse que o homem continuou com as investidas, que estavam a incomodando.

“Isso já está estressante, viu? Só para avisar”, diz ela, respondendo a uma das figurinhas enviada pelo gerente.

Em outra mensagem, o suspeito oferece uma casa para a funcionária para que se relacionem.

“Eu dou a casa para você morar, se ela for para nós dois”, diz o homem.

Já em outra mensagem, o gerente envia uma figurinha, ao que a funcionária reage “de novo??”, questionando o envio insistente de figurinhas de cunho sexual para ela.

